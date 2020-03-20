王宥忻新專輯《宥見逆光的幸福》日前推出第2支主打〈夜皇后〉，她在MV首度挑戰演技大玩變裝秀，分飾女主人與女傭人兩角，她坦承心情忐忑：「沒演過戲，不知道最後結果會怎樣？還好結果還蠻像一回事。」MV除了找來王彩樺助陣演閨蜜，還把一對念小學的兒女拉進鏡頭軋上一角。

王宥忻表示，因為女主人角色設定有孩子，她內舉不必親，乾脆帶兒女一起拍MV，為了使兒女耐住性子專注進入狀況，便祭出臨演費500元誘惑，還煞有其事簽訂合約，唯有兒女遵守「要安靜」、「配合指令做出表情」2則條款，才能領取酬勞，王宥忻笑說：「我沒讓孩子們知道上通告基本價是1350元，不然他們會覺得虧到，會要喊價呢。」

王宥忻對分飾的兩個角色都有共鳴，過去在人生低谷時，她端盤子打工、開早餐店，一度覺得失去目標，變成人見人厭的黃臉婆，「我後來轉念要做幸福早餐，客人吃了心情好，上班就會好心情，說不定就會有好績效，進而去影響其他人，我這樣一想就覺得，天哪！我自己開早餐店也太偉大了吧！」

王宥忻將過往工作經歷唱進〈夜皇后〉中，希望能鼓舞困在逆境的人，希望他們在任何位置、工作，不要把受限於工作的想像，而是活出自己，她說：「就像歌詞中，解開魔咒，魔咒就是別人的眼光，關門上鎖，其實就是要面對自己的內心。」

王宥忻在〈夜皇后〉MV中和自己過往對話。（艾迪昇提供）

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