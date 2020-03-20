黃少祺最近在《炮仔聲》中飾演渣男，難得的是雖壞卻是零負評的反派，目前他沒戲，不少觀眾都留言希望他飾演的趙天宇早日歸隊，他笑說當時知道自己要演渣男後，比較擔心的是小孩在學校會不會受到影響，兒子最關心的卻是爸爸在電視上為何不穿衣服，不少觀眾也留言表示臉太帥實在很難去討厭他。

他表示已持續訓練胸肌長達10年以上，現在有很深的「乳溝」，笑說有時候工作人員都會刻意將麥克風卡在溝中間。最近新型冠狀病毒疫情加重，他在家同步自己的臉書直播，教粉絲如何健身和加強免疫力，過程中也因過度用力發出「啊嘶」喘氣聲，事後連他自己聽到都不好意思。

他計畫要出健身紀錄片才頻頻秀肌肉，目前拍攝好已在後製，他表示這次是要試試自己健身極限，也為自己留下記錄，現在最欣賞的健身偶像就是「巨石強森」，「但他的體格太魁梧，不適合亞洲人身材。」他分享即使自己身材練的再好，老婆也沒感覺，也不會趁機偷摸胸肌一把，笑說：「可能常看習以為常就沒感覺了。」他坦承身材有走鐘過，會督促自己不能偷懶，開工前都要先做運動至少一小時，「神采奕奕的模樣最適合拍戲。」

(中時 )