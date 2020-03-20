70歲的周淑蘭女士，2001年起加入寄養家庭行列，20年來共照顧23位寄養童。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市去年起取消寄養父母65歲年齡限制，讓更多寄養家庭延續服務熱忱，今年70歲的周淑蘭女士，2001年起加入寄養家庭行列，20年來共照顧23位寄養童，包括不少身障孩童、身心受創與行為偏差的孩子，如今的她雖年逾古稀，仍保有熱情與活力，她期盼，只要體力許可，就要繼續作孩子的避風港。

周淑蘭原經營服飾店，丈夫為公務員，隨著2名子女陸續成家立業，她在社會局召募下加入寄養家庭行列，迄今已20年。

周淑蘭憶道，曾有一名寄養少女有偷竊習慣，為了矯正行為偏差，她固定給予少女100元零用錢，只要她用掉多少、便補多少，但少女仍戒不掉偏差行為，直到有次她拿了3萬多元讓少女數，少女數完後滿足的還給她，直言自己從沒看過這麼多錢，此後少女便不再偷竊。

周淑蘭說，這名少女結束安置並返家後，每年母親節或是生日，都會以用自己的零用錢為她購買禮物，長大後少女到便利超商擔任店長，前陣子口罩難求時，還特地買了口罩拿來送她，讓她感動不已。

還有一次，周淑蘭照顧一位因媽媽吸毒入獄才1歲多的孩子，在媽媽出獄後返回原生家庭，周淑蘭卻難以割捨，但協助媒合的社工一再提醒「有捨才有得」、「下個孩子更需要你！」才讓她慢慢放了下來。

社會局長張錦麗表示，新北市去年修訂兒童及少年寄養辦法，放寬寄養父母65歲的限制，每2年重新進行審查，審核通過後即可持續擔任寄養家庭。截至今年2月底，全市共215戶寄養家庭；周淑蘭2014年以另類寄養媽媽的身份，獲選新北市模範母親，情操偉大。

家扶基金會新北市分事務所資深社工邱玟菱表示，資深寄養媽媽最大優點是經驗豐富，在帶孩子時更加得心應手，新北市將65歲的天花板拿掉，也算是對她們的肯定和尊重，像周淑蘭這樣充滿活力，還在推廣柔樂球運動，擔任台灣柔樂球協會副理事長，外表看來比較像是60歲，將帶寄養童當成志業在做，很值得晚輩學習。

(中時 )