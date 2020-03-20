新冠肺炎在全球肆虐，海外國人處境引發關注，今天國民黨舉行「救救台灣留學生」的記者會，呼籲各地外館盡速聯絡當地台灣留學生，並適度開放在台家長寄送口罩等防疫物資給滯留在國外的子女。而國民黨中央委員連勝文也在臉書發文，呼籲返國民眾確實居家檢疫14天別外出。

連勝文指出，近來由於歐美疫情嚴重，同時學校放春假，大量的海外留學生湧回國內避難，也造成了許多民眾的心理顧慮！然而將心比心，若是自己的子女滯留在海外，父母內心一定無比煎熬，所以只希望這些幸運可以回來的年輕人，還有他們的家人，確實符合各種隔離的要求！

連勝文坦言，叫一個年輕人悶在家裡14天，的確是很難熬，但基於公眾健康的考量，拜託這些回到台灣的年輕朋友，半夜不要再跑去夜店、KTV 或是 lounge bar，也拜託各位家長多關心自己子女的行蹤，大家共度難關！

連勝文也說，還有很多留學生，基於各種因素而無法回來，所以希望當權者正視國民黨的訴求，讓家長可以適度的寄送一些防疫物資給滯留在海外的子女！特別是美國幅員廣大，在停課期間，相關物資一定更難取得，因此我們一定要想辦法照顧到這群子弟！

最後連勝文分享哈佛大學校長 Lawrence Bacow 在通知學生撤離校園的e-mail中的一段話，「沒有人可以預知未來，但希望大家明白，COVID-19(即新冠肺炎) 是在考驗困境中人性的善良與慷慨，選擇先利人還是先利己。在這個不盡人意且雜亂無章的時候，請展現出我們最佳的品格和體面的行為，願大道至簡而折衝萬里。」

(中時 )