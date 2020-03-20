彰師大附屬高級工業職業學校「精密加工中心暨建築創意設計體驗館」開工動土，將投入8541萬元，提供師生「智慧製造」與「創意設計」的實習領域。（吳敏菁攝）

彰師大附屬高級工業職業學校「精密加工中心暨建築創意設計體驗館」開工動土，將投入8541萬元，提供師生「智慧製造」與「創意設計」的實習領域。（吳敏菁攝）

彰化師範大學附屬高級工業職業學校獲教育部補助8541萬元，興建「精密加工中心暨建築創意設計體驗館」20日動土，縣長王惠美強調彰化縣是中小企業重鎮，將與校方更緊密合作，彰師大校長郭艷光期許彰工將成全國職校中設備最先進、最完整的工業類科學校。

彰師大附工這次蓋大樓，經縣府核定都市設計審議，新建地上4樓，總樓地板面積3141平方公尺，1至2樓做為機電科實習工廠，3至4樓做為建築科實習工廠，將提供師生學習場所。

彰師大附工校長石文傑說，規劃興建體驗館原是教職員宿舍，921地震後閒置10餘年，2014年起著手規劃爭取，感謝中央核定補助和縣長王惠美、議長謝典林等奔走，校友捐助等，未來將有新的產業設備供學生實務學習。

王惠美表示，彰師大附工有80多年歷史，為國內機械電機電子等專業領域培育了眾多專業技術人才，也是技職體系熱門升學的明星學校，相信未來定能培養更多優秀人才，提供更多實務操作經驗與空間，企業也可以提早尋覓合適人才。

謝典林議長指出，彰師大附工培育很多技術人才、董事長等，成為彰化及台灣的工業、加工業的基礎。

彰化師範大學校長郭豔光表示，彰師大與附工以中等師資培育需求，與教育資源共享的理念，完成併校附屬的工程，經歷30餘年早已密不可分。「精密加工中心」也獲得校友資助兩台全新「五軸加工機」，邁向最先進工業類科學校。

(中時 )