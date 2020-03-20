新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光產業，雄獅旅行社董事會今日決議，全體董事與董事長將不領取2019年酬勞，而為維護股東長期投資權益，董事會通過 2019年盈餘分配案，決議每股發放現金股利2元。雄獅董事長王文傑表示，觀光產業需要政府的協助，企業也應自救，董事們以實際行動力挺，內部高階主管亦主動提出減薪，以維護多數員工權益為首要任務。

新冠疫情延燒近2個月，且確診人數不斷攀升，企業將如何穩定經營與存活已成為現今最重要且困難的課題。王文傑強調，大家都相信景氣會恢復，但底在哪裡不知道？更應慎思如何自救，現階段除了維持穩定生存的能量，更重要的是，盡可能減少或降低員工與股東的權益被犧牲或影響。

雄獅旅行社3月起啟動高階主管自主自救計畫，副總級以上減半薪、協理級減薪30％，向社會大眾與投資人宣示雄獅的決心。

「品牌無價！」王文傑表示，疫情發展情勢難以預期，推估疫情結束後，市場仍需要經歷恢復期階段，才能讓旅遊產業再現往日光景，公司短、中期現金流無虞，接下來要努力在困境中，盡力實踐對員工、消費者、投資人與社會的承諾。

(中時 )