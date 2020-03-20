越來越多美國公司行號因為新冠肺炎疫情，要求員工在家工作。但經濟學家發表的最新報告卻顯示，只有大約3成的人有能力可以在家工作，非裔與西裔是最沒有辦法在家工作的族群。

華府智庫「經濟政策研究所」（EPI）的資深經濟學家暨政策主管席爾霍茲女士表示，關於有多少人能夠在家工作，資訊錯很大。這比例僅占勞動力小小一部分…大半人無法（在家工作）。」

席爾霍茲女士與該所另一位經濟學家古德，引用美國勞工統計局數據指出，美國政府應該做更多才是。「不到3成的勞工能在家工作，而在家工作的能力，在種族與族裔上有很大差異。」其中非裔與西裔「極度不可能」有辦法在家工作。

根據勞工統計局2017至2018資料，37%亞裔最能在家工作，其次為非西裔或拉丁裔的31.4%，以及白人的29％。

席爾霍茲分析，許多工作仍受到族裔與種族影響，有所謂的職業隔離。例如，非裔集中從事服務業，西裔則集中在營建業。兩位經濟學家說，大多數低薪勞動人口無法線上工作。

(中時 )