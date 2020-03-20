新冠肺炎疫情持續延燒，中職聯盟也將提高防疫標準，預計採人員分流方式上班，以會到球場的賽務組為例，配合一、二軍及兩地開打，就要分成4組上班，並且將各組人員接觸機會降低，以確保中職賽事盡量不受影響。

聯盟一直都保持高度防疫戒備，除了要求內部員工及各球團都要做好每日健康管理紀錄，並回報家族的旅遊史，如今全球疫情升溫，聯盟再制訂人員分流上班制度，雖然目前尚未開始實施，不過確定有此規劃，假設不幸遇到需要隔離的狀況，公司也能維持運作，且降低影響比賽的機率。

以賽務組為例，就會分成4組上班，目前二軍賽事採3人制裁判，人力在分組過後是足夠的，只不過賽務組以前可能會進公司處理公事，或是在一、二軍調動等等，目前規劃是分組後就不會進公司，也不會讓各組人員接觸。

聯盟表示疫情爆發以來，聯盟都相當重視防疫，持續提醒員工注意衛生習慣，也盡量不去人多複雜的地方，如今只要在球場的員工都會全程戴上口罩。此外聯盟辦公室也分2組人馬，每組人員採隔周輪流進公司上班。

目前人員分流制度尚未決定實施日期，也許熱身賽後開始正式實行，且此制度無期限，直到疫情趨緩為止。

(中時 )