慧洋-KY（2637）去年EPS3.38元，居同業之冠，20日董事會決議配發現金股利1.5元，股票股利0.25元。慧洋今年前兩個月自結每股稅前虧損0.04元，公司高階指出，第一季本業有獲利，最後數字就看是否有較大匯兌損失，就散裝船運來說，市場需求仍在，運價是有支撐的，好轉速度就看疫情發展。

慧洋董事會決議以法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利1.5元，法定盈餘公積、資本公積轉增資配股0.25元。

慧洋去年全年合併營收138.33億元，獲利21.99億元，EPS 3.38元，居同業之冠。2020年公司有40艘船舶換約，因中美貿易首階段協議已簽署，限硫令有助調整市場供需，原估計平均租金可提升12％，優於去年的4％升幅，現因疫情影響商業交易與運輸物流，需要觀察疫情控制狀況。

慧洋今年前兩個月自結稅前虧損0.3億元，每股稅前虧損0.04元，公司收入主要是美元，第三季如果美元沒有較大貶值，就有機會轉虧為盈。

(工商 )