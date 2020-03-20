程泰機械去年營收及獲利深受中美貿易戰及新台幣兌美元匯率影響，去年EPS從前年5.41元遽減至2.43元，今（20）日董事會決議，每股配發現金股利2元，另外從資金公積提撥每股配1元現金，每股合計配3元現金股利。

程泰今日董事會承認去年財報，去年第四季合併營收61.25億元，營業利益4.65億元，其中第四季認列匯損6,800多萬元，致使去年第四季EPS僅0.08元。全年稅前盈餘4.76億元、稅後淨利3.29億元，淨利歸屬母公司2.68億元，EPS從前年5.41元降至2.43元。

程泰董事會決議每股配發2元現金股利、另從資本公積提撥配1元現金，合計每股配發3元現金，以今日收盤價50.1元計算，現金殖利率約6％。

程泰主管表示，最近接獲土耳其大單、歐洲及東南亞訂單也有斬獲，大陸也恢復接單，近期美國接單受新冠肺炎疫情影響而趨緩，目前在手訂單回升至9～10億元。

(工商 )