配合防疫升級，台北松江路設計旅店CHECK inn 雀客旅館標榜超前部署推出「您的第二個家」住房優惠案，祭出「極度友善家人入住房價」，提供類似捷運多日票券概念的住房券，從三天到十四天不等，讓暫時需要高品質睡眠環境的「家人」可以有第二個家，天數愈長、房價愈便宜。

CHECK inn 雀客旅館「您的第二個家」住房優惠案，有多種入住天數可選擇，一張房卡在手進出房門無上限，其中3日入住票5,400元/間，7 日入住票11,900元/間，14 日入住票22,400/間，30 日入住票36,000元/間，下榻30天等於每天只要1,200元，且一次訂房兩間（含）再享九折。

CHECK inn 雀客旅館表示，旅館為旅客準備有：75％隨身酒精小白瓶與DR.BRONNER’s有機潔膚露作為住房贈品。同時，三小時體驗活動的「睡眠研究所」也持續熱銷中，此計畫照顧到附近上班族及學生組群，親民的價格就能獲得短暫的充電。

CHECK inn 雀客旅館提醒，以上房費不含5％服務費、在地早餐，可享旅館聯盟健身房、SPA 會館設施優惠。另外，本專案為家人住宿專案，不提供需居家檢疫、居家隔離之旅客入住。

(工商 )