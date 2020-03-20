「居家檢疫住家裡，家人親友住旅館」成為變通防疫新思維，晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、礁溪晶泉丰旅、台南和太魯閣晶英酒店、捷絲旅台北西門和三重館，跟進響應政府措施，即日起至5月底止，分別推出每晚1,380元起、低至3折的「保障家人．安心long stay」住房專案，除了可入住7天以上的豪華寬敞客房，還可享用晶華最富盛名的餐飲美饌和各項休閒設施，同時間各館也充分做好檢測體溫、定期消毒的防疫措施，讓歸國遊子在居家隔離期間、原本同住的親屬也能安心無憂的渡過檢疫期。

晶華國際酒店集團各酒店所推出的「保障家人．安心long stay」住房專案不限平旺假日，最低需連住7天以上。各品牌各館優惠內容：捷絲旅台北西門館1,380元入住9坪豪華客房，每日包含兩客自助式早餐。捷絲旅台北三重館1,588元入住7坪豪華客房，含兩客自助式早餐。台南晶英酒店3,400元 入住12坪海東家庭客房（兩中床），另加700元每日含兩客自助式早餐，且第三、第四人不加價、但不含早餐。

另外，台北晶華酒店3800元，入住13坪豪華客房，另加1,000元可任選點用主廚特製佳餚（每日三餐）。礁溪晶泉丰旅4,000元入住10坪雅緻客房（一大床/兩小床），含兩客自助式早餐。

(工商 )