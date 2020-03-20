高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）為了提升用戶上的使用經驗，20日宣布推出全新雲端智慧電源管理平台（SPM）2.0，宣稱新推出的雲端智慧電源管理平台不僅可以追蹤並記錄電源的使用狀況，還能監控數位電源的壽命，一旦電源發生故障，導致PC APP裡面的資料遺失，使用者也無需擔心，因為資料會自動上傳到SPM。

雲端時代來臨，電競品牌廠曜越也搭上此列車，推出強化雲端智慧電源管理平台（SPM），曜越指出，2.0的介面經過優化、升級過後，操作介面更加友善，使用者一眼就可以看清楚數位電源的所有資訊。此外，SPM平台也可以讓使用者自行決定要增加、移除，甚至重新命名所連結的數位電源，且其可監控不止一個電源，使用者可通過電源分析的頁面，選擇自己想監控的電源，並取得更詳細的資訊，若使用者想了解有無異常發生，也可直接點選雲端通知，就能輕鬆得知數位電源的運行狀況。

除此之外，曜越也響應環保，將該議題融入到雲端智慧電源管理平台（SPM）2.0裡，新增的節電計畫功能，可以幫助使用者了解使用電源所產生二氧化碳的量等資料，藉此提升環保意識。

曜越雲端智慧電源管理平台（SPM）2.0可以搭配DPS G PC APP 3.0桌上型電腦數位監控軟體和DPS G Mobile App1.0手機監控軟體，方便隨時在線上控制電源。

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