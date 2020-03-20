行政院長蘇貞昌今天透過臉書、LINE官網宣布，新冠肺炎疫情已達全球大流行，台灣時間3月21日零時起，全球旅遊疫情升至第三級警告（Warning），非必要請不要出國旅遊，現在出國的話，回國一律沒有防疫補償金。

蘇貞昌表示，目前邊境管制有三大規定：非本國籍旅客原則禁止入境、所有入境旅客需居家檢疫14天和現在出國的話，回國一律沒有隔離補償。目前防疫補償金每人每日1,000元，居家隔離、檢疫14天，可領1.4萬元。

此外，蘇貞昌說，機場免稅商店也將代售口罩供入境旅客購買。

(工商 )