蘇揆：現在出國 回國一律沒有防疫補償金 19:072020/03/20 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／取自蘇貞昌LINE官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今天透過臉書、LINE官網宣布，新冠肺炎疫情已達全球大流行，台灣時間3月21日零時起，全球旅遊疫情升至第三級警告（Warning），非必要請不要出國旅遊，現在出國的話，回國一律沒有防疫補償金。 蘇貞昌表示，目前邊境管制有三大規定：非本國籍旅客原則禁止入境、所有入境旅客需居家檢疫14天和現在出國的話，回國一律沒有隔離補償。目前防疫補償金每人每日1,000元，居家隔離、檢疫14天，可領1.4萬元。 此外，蘇貞昌說，機場免稅商店也將代售口罩供入境旅客購買。 (工商 ) #全球 #蘇貞昌 #出國 #回國 #防疫補償 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 佛心來著 國泰人壽史上首度准延假 14:382020/03/16 財經 教育部：3月17日起 高中以下學校師生停止出國 19:172020/03/16 生活 限制師生出國 地方政府不同調 04:102020/03/17 財經要聞 綠委籲改國名「Republic of Chunghwa（中華）」 蘇：不急 16:572020/03/17 政治 不聽勸出遊 警官滯留土國 04:102020/03/18 生活新聞 還好沒聽疫情中心的話 04:102020/03/18 時論廣場 禁醫事人員、學生出國 台權會：恐有憲法上的疑義 20:132020/03/18 生活 黃偉哲：台南市政府公務員出國一律不准假 14:442020/03/19 政治 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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