彰化國道1號6車追撞2起火 駕駛乘客命大均逃出 19:092020/03/20 中時 吳建輝 、 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間6點國道１號北上219ｋ處，內側車道發生一起6車連環追撞事故，其中兩部汽車遭受撞擊後當場起火。（翻攝／吳建輝彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 所幸火勢很快就撲滅，6車駕駛包含乘客，均順利逃出，沒有人員傷亡。（翻攝／吳建輝彰化傳真） 國道中山高北上埤頭路段20日晚間晚間6點國道1號北上218.9ｋ處驚傳火燒車，6部車在內側車道撞成一團，疑似強力撞擊，後方2部車當場起火燃燒，所幸當時駕駛、乘客均已逃出，無人受困傷亡。目前國道警方與消防人員正在場排除，事故原因仍要調查釐清。 國道警三隊交通組長張弘杰表示，晚間6時17分，國一北向218.9K處發生事故，在內側車道共有6部車事故，其中第5、第6部車在追撞後疑因強力撞擊力道，瞬間起火燃燒；現場共封閉3車道，無人受傷，事故原因仍要調查 (中時 ) #國道 #乘客 #追撞 #車道 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 曳引車停車查故障 女騎士追撞殞命 01:262020/03/16 社會 不滿公車切換車道 水泥車司機怒持球棒揮舞恐嚇 13:462020/03/16 社會 民眾等公車突摔倒 滾到車道慘遭公車壓傷 14:552020/03/16 社會 獨／憂「小鄭容和」殺人事件重演！李運慶開車被惡意追撞憤提告 19:202020/03/16 娛樂 歐盟開始鐵腕 非公民禁止入境 大城設醫療優先車道 02:062020/03/17 國際 國道花壇5車連環追撞 轎車撞成逆向卡車道 12:302020/03/18 社會 五股中興路危險路段 啟動交安評估擬拓寬 16:282020/03/18 生活 力拚3年內完工 南方澳跨港斷橋 原址重建 04:102020/03/19 地方新聞 五股中興路危險路段 評估擬拓寬 04:102020/03/19 地方新聞 落實災害事故調查權 內政部通過調查會設置辦法 15:482020/03/19 政治 社會熱門新聞 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 曾獲優良教師 校長猥褻學生遭收押 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 叫綽號爆發口角 國中生失手剌死同學 - 社會 華映破產有玄機 林郭文艷被傳訊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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