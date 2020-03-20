所幸火勢很快就撲滅，6車駕駛包含乘客，均順利逃出，沒有人員傷亡。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

國道中山高北上埤頭路段20日晚間晚間6點國道1號北上218.9ｋ處驚傳火燒車，6部車在內側車道撞成一團，疑似強力撞擊，後方2部車當場起火燃燒，所幸當時駕駛、乘客均已逃出，無人受困傷亡。目前國道警方與消防人員正在場排除，事故原因仍要調查釐清。

國道警三隊交通組長張弘杰表示，晚間6時17分，國一北向218.9K處發生事故，在內側車道共有6部車事故，其中第5、第6部車在追撞後疑因強力撞擊力道，瞬間起火燃燒；現場共封閉3車道，無人受傷，事故原因仍要調查

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