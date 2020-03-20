安心亞、宋柏緯在《墜愛》甜蜜放閃，其中一場在辦公室門口見面的戲，宋柏緯用著炙熱眼神看著安心亞，才講沒兩句話就急著想親上去，劇組人員私下教安心亞用大拇指擋住宋柏緯的嘴唇攻勢，沒想到安心亞卻溫柔地捧著宋柏緯左臉說：「是這樣子做嗎？」安心亞對宋柏緯好到讓全劇組人員無奈問她：「妳其實不想擋？」她被逗到羞紅了臉，一不小心還冒出語助詞，轉頭發現有鏡頭在拍自己，她趕緊交代：「唉唷唉唷，這段幫我逼掉。」

劇情走向越來越虐心，宋柏緯身體虛弱到快要消失，安心亞跪在草地上崩潰大哭，走戲時也太拚命險些傷到膝蓋，所幸劇組後來特別準備軟墊與護膝，她也忍耐到半夜等導演喊卡後才換上眼鏡保護雙眼。

某場宋柏緯瞬間移動，直闖安心亞的閨房，兩人在床上近距離互動的畫面太有火花，下戲後側拍師忍不住追問宋柏緯：「剛剛親了幾次？」宋柏緯連忙澄清：「我們沒有親到！」側拍師好奇：「沒有偷親嗎？」宋柏緯緊張回：「沒有，就到到到……本來就是說要拍到出鏡就好了。」

(中時 )