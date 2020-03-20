店家7年多來堅持只賣紅豆、奶油及花生3種傳統口味。（張毓翎攝）

老闆娘陳梅香一早4、5點開始備料，於上午8點半開始營業。（張毓翎攝）

老闆娘陳梅香強調，紅豆餅現點現做，要訂大量的民眾建議提前預訂。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市有許多不容錯過的古早味，其中位於第一市場大門旁的無名紅豆餅店，是當地居民喜愛的銅板美食之一，老闆娘陳梅香7年多來堅持只賣紅豆、奶油及花生3種傳統口味，食材皆當天備料、現點現做，顆顆一咬就爆餡，但每顆紅豆餅竟只要5元，物美價廉的紅豆餅背後，更是陳梅香與父親情感相連的精神寄託。

陳梅香回憶，小時候家住新北市，經常陪著父親出門賣菜，父親當時騎著三輪車，帶著她從板橋騎到泰山、五股擺攤賣菜，父親的工作雖辛苦，錢又賺不多，但他堅持給予消費者合理的菜價，她說，或許是兒時家境困苦，也可能是看著父親不計較價格賣菜，因此，不管食材成本再怎麼漲，她仍堅持每顆只賣5元。

陳梅香以前在新港鄉一間塑膠工廠上班，退休時透過友人得知，原本這間紅豆餅的前任老闆娘要收攤，當時她立即表達有意接手並從零學習；現在陳梅香不僅傳承原本的古早美味，她減糖又不死甜的紅豆餅，更成為當地民眾的最愛，直呼「這種超級佛心價，應該全台僅有」。

(中時 )