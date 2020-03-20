苗栗縣議會搬出7大箱資料，指出議員1次調閱近5年資料讓事務官要在短時間內整理列檔、窒礙難行。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員曾玟學批議長鍾東錦膨脹職權，議會成獨裁帝制。（巫靜婷攝）

文件調閱權再掀爭議 苗栗縣議員槓議長 (翻攝影片)

苗栗縣議會20日召開第7、8次臨時會，議長鍾東錦針對「苗栗縣議員文件調閱自治條例」遭退回，彙整全國各縣市議會「議員調閱縣市政府文件」辦法再度說明，並搬出7大箱資料回擊議員調閱資料，卻造成事務官窒礙難行，引起縣議員曾玟學不滿上前理論，怒批議長膨脹職權，議會成獨裁帝制。

苗栗縣議員宋國鼎提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過送審查小組遭退回，19日在二、三讀會討論，引發爭吵，最後在議長鍾東錦裁示，照審查小組意見退回，提案不通過。隨著網路輿論發酵，議長鍾東錦20日在提案及臨時動議案討論後，提出資料再度說明。

苗栗縣議會調查全國各縣市議員調閱縣市政府文件方式，指出全國各縣市議會目前沒有以「自治條例」方式，制定議員調閱縣市政府文件相關規定，但台北市政府是以「行政規定」，制定議員索取或調閱資料的處裡原則。不過曾玟學對此說法提出質疑，認為苗縣去年通過石虎條例也是獨步全台。

議長鍾東錦表示，苗栗縣議會議員屢次針對文件調閱權言語交鋒，但歷屆議員向縣府調閱資料都沒有問題，直到縣議員曾玟學去年發文向縣府及議會要求1次調閱2015年至2019年一般事務費及其他議事運作業務各項費用細項，導致事務官窒礙難行，才會在會中搬出7大箱，僅半年的資料讓大家看看數量有多龐大。

鍾東錦解釋，事務官為了準備議員調閱的近5年資料，在不影響原有工作下，至少需花費1000個工作天，當時有致電議員說明窒礙難行，因此才希望議員調閱資料可經由議會向縣府、機關對機關發文，才有所依據，不過也相信議員若直接向縣府調資料，基於府會和諧，縣府主管也不會不給。

曾玟學表示，當初調閱資料，是因為縣長、議長特別費延伸，編列上千、上百萬預算不能只有1行字帶過，當時議長致電說明特別費是他的職權行使範圍，只有調查站才能調，但今天他搬出資料說這些只有十分之一，如果要看也能看，明顯與當初講的不符；曾玟學抨擊議長違背議事規則程序，直呼今天是縣議會民主淪喪的一天。

縣長徐耀昌表示，府會彼此尊重，調閱資料沒有可以不可以，議會第一審查小組已指出，據大法官解釋、內政部函示，立法機關有調閱權，議員本身沒有調閱權，審查會沒有違反現行規定的必要，因此決議退回，也不無道理，反批在大會表決，若為作秀他也沒意見，但若是要為違法的自治條例背書，這就沒有道理。

(中時 )