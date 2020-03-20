中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增27例新冠肺炎病例，累計135人確診，新增1人死亡。國民黨發新聞稿表示，我們的邊境防疫僅專注於防堵中國大陸，卻沒有及時因應歐美等國疫情進展，立即提升有效應對，導致案例快速增加，必須提早部署，以防公衛系統超載，呼籲政府必須立即提升基層院所相關防疫作業。

國民黨說，面對3月19日當天返國人數，以及未來即將返國人潮，我們將需要大量檢疫量能，可能造成公衛系統的嚴重衝擊、醫療體系的超載。目前167個醫院篩檢站尚能應付疫情，社區分艙暫無必要，但國民黨呼籲，政府必須提早規劃，以便「需要時能立即上線」。

國民黨指出，以現況來看，政府必須立即提升基層院所相關防疫作業，儘速落實、有效推動「輕症社區篩檢」、「視訊診療」、「家屬、公衛人員代領藥」、「社福人員解決食、用需求」等整合功能，達成「分流」效果，讓輕症在基層、重症在醫院，以減輕中大型醫院的負擔，避免醫療體系崩潰。

國民黨強調，本週確診病例激增85例，基層防疫工作必須立即提升，但目前基層院所在防疫量能上仍有不足，必要的N95口罩、防護衣、消毒設備、足夠的藥物等皆是防疫關鍵，然而基層院所的相關物資仍是相當不足。

國民黨認為，若要強化基層檢疫工作量能，政府必須進行「法規鬆綁」，讓基層院所得以更有效、迅速地分擔中大型醫院的壓力。

(中時 )