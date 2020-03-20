台灣蘭花產業聯盟發展協會邀業者推出平日難得一見的特色蘭花，即日起至4月5日於台南山上區台灣蘭科植物園展出。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情重創國內經濟，2020台灣國際蘭展延期，參展花農平均損失50萬元起，國際買家進不來，訂單銳減或延後，已下訂的花怕運不出去，為了生計，業者自辦小型蘭展，推出市場較少見的外銷熱門品種，希望能推廣國人買蘭花風氣。

台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳柏昌表示，協會每年花巨資參加國外各大蘭展，除了展出國內蘭農培育的新品種，爭取外銷訂單，也帶回國外最新流行花訊，供業者育種參考。

因為疫情的影響，不僅台灣國際蘭展延期，國際買家無法來台看花，英國、加拿大等各大蘭展也都取消，外銷訂單大受影響，協會只好加強與國外買家聯繫，希望能穩住訂單。由於疫情的不確定性，國外買家已下訂的花則要搶班機運出去，更要面臨班機臨時取消、運費上漲的風險。

吳柏昌說，雖然疫情導致外銷訂單受影響，但蘭花還是按季節在開花，日子還是要過下去，因此先以花展型態來推廣國內市場，清明節前在台灣蘭科植物園推出春季蘭展，主打稀有外銷蘭花，下個檔期展覽會再推出吸引人的主題。

此外，部分花農也當成養精蓄銳，繼續種花養花、培育新品種，為延期的蘭展做準備。吳柏昌說，每個季節都有不同品種的蘭花開花，蘭展若延至秋冬舉行，民眾也可以欣賞到與以往春天蘭展時更不同的蘭花風貌。

(中時 )