BWF在臉書粉專po出戴資穎創紀錄精彩影片。（嵌入自BWF臉書粉專）

儘管回到台灣得居家檢疫14天，台灣「羽球一姐」戴資穎上周遠征英國伯明罕沒有白走，在全英錦標賽女單封后，奪回世界球后寶座還創下一卡車紀錄，讓世界羽聯（BWF）特別製作短片，在官方臉書粉專上大力讚揚。

BWF粉專共點出小戴6個紀錄，包括世界排名重返第1、生涯全英錦標賽第3冠、連4年全英打入決賽、生涯BWF世界巡迴賽第10冠、超級系列賽第21冠，世界排名第1累計達148周。

(中時 )