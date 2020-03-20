創一卡車紀錄 BWF影片讚揚戴資穎 19:192020/03/20 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎打出精采好球，奪下2020全英羽球公開賽女單冠軍。（Badminton Photo提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BWF在臉書粉專po出戴資穎創紀錄精彩影片。（嵌入自BWF臉書粉專） 儘管回到台灣得居家檢疫14天，台灣「羽球一姐」戴資穎上周遠征英國伯明罕沒有白走，在全英錦標賽女單封后，奪回世界球后寶座還創下一卡車紀錄，讓世界羽聯（BWF）特別製作短片，在官方臉書粉專上大力讚揚。 BWF粉專共點出小戴6個紀錄，包括世界排名重返第1、生涯全英錦標賽第3冠、連4年全英打入決賽、生涯BWF世界巡迴賽第10冠、超級系列賽第21冠，世界排名第1累計達148周。 (中時 ) #BWF #戴資穎 #小戴 #世界羽聯 #球后 也許您會感興趣 推薦閱讀 全英公開賽》戴資穎復仇 將重返世界第一 00:142020/03/16 體育 全英羽球賽》奪冠真開心 小戴落英文 01:222020/03/16 體育 全英公開賽》陸網友：為何台灣羽球這麼強 13:452020/03/16 體育 羽球選手返國居家檢疫 蔡英文指示協助備戰奧運 21:352020/03/16 政治 羽球選手球技一流 防疫觀念也一流 21:482020/03/16 體育 小戴超威 重返球后又創紀錄 00:102020/03/17 體育 即時康量額溫即打卡 助企業防疫升級 04:102020/03/17 證券．權證 期貨夜盤總量123萬口 再創新高紀錄 10:512020/03/18 財經 奪冠返台 戴資穎：回來就是安心 13:512020/03/18 體育 大卡車快速道路惡意逼車丟酒瓶 重機外送員慘見血 12:132020/03/19 社會 體育熱門新聞 創一卡車紀錄 BWF影片讚揚戴資穎 - 其他 MLB》去年簽45億合約 紅襪王牌賽爾今年報銷 - 體育 勇士拒測！柯瑞竟是NBA檢測第1人 - 體育 張偉麗鐵拳恐怖 挑戰者臉歪動手術 - 體育 功夫肺炎？林書豪再轟川普排華 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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