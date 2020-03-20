桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段工程連續壁作業，將從23日起於八德區介壽路二段583巷至巧克力街開始，進行第一階段施工圍籬架設及連續壁施作， 因為工程期間車道縮減，桃園市捷運工程局提醒民眾注意。

捷運局指出，捷運綠線GC02標地下段，去年10月就開始在桃園介壽路、八德介壽路一、二段進行地質鑽探、地下管線試挖、建物現況調查，及公車站牌移動會勘等前置作業，預計23日開始動工，預計到8月23日為止。

其中G03車站的連續壁施工作業，將分3階段動工，最主要是將將原本南北雙向2車道，縮減為各一混合車道，限速30公里，也禁止臨時停車。

捷運局也說，為了避免施工期間，對用路人造成影響，建議民眾提早出門或者繞道。另外考量車道縮減，如車輛左轉或者停等，可能造成壅塞，也規畫介壽路二段往北，禁止左轉巧克力街，請民眾至490巷口迴轉，再右轉進入巧克力街。

(中時 )