苗栗賴姓女子本月1日和洪姓男友從小琉球遊玩後返家，說要買消夜就失聯，警方追查發現，賴女與洪男吵架後，被洪和他的友人押到新北三峽，疑遭開3槍打死棄屍山區。檢警今（20日）下午在新北市立殯儀館進行解剖，賴父氣憤說，「除非他們活得比我久，不然我一定把他們幹掉。」

賴父受訪時表示，盼法律能給家屬一個公道，若女兒是嫌犯殺的，一定要判嫌犯死刑，不能讓嫌犯禍害人間，就算社會原諒他，做父親的也不會原諒他。「除非他們活得比我久，不然我一定把他們幹掉。」

(中時 )