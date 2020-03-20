槍殺女友棄屍三峽 死者父：不會原諒他 19:202020/03/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三峽插角山區日前發生凶殺棄屍案，檢警18日前往現場勘驗，現場發現1名女屍及3枚彈殼。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗賴姓女子本月1日和洪姓男友從小琉球遊玩後返家，說要買消夜就失聯，警方追查發現，賴女與洪男吵架後，被洪和他的友人押到新北三峽，疑遭開3槍打死棄屍山區。檢警今（20日）下午在新北市立殯儀館進行解剖，賴父氣憤說，「除非他們活得比我久，不然我一定把他們幹掉。」 賴父受訪時表示，盼法律能給家屬一個公道，若女兒是嫌犯殺的，一定要判嫌犯死刑，不能讓嫌犯禍害人間，就算社會原諒他，做父親的也不會原諒他。「除非他們活得比我久，不然我一定把他們幹掉。」 (中時 ) #嫌犯 #原諒 #三峽 #新北 #棄屍 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市立美術館 預計2022年完工 04:102020/03/16 地方新聞 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 新北線上補課新規 最高可折抵實體補課50％ 13:522020/03/17 政治 工作因防疫延期 范少勳先代言新北環狀線捷運 16:292020/03/17 娛樂 新北遊歐團提前返國 網友嗆：別樂極生悲 17:182020/03/17 社會 退休醫護備戰 新北護理防疫隊成軍 04:102020/03/18 地方新聞 范少勳口罩留給媽媽用 代言新北捷運強記各站名 04:102020/03/18 娛樂新聞 新冠肺炎疫情延燒 新北校園即日起暫停開放 09:252020/03/18 政治 警抓槍案外案 嫌犯坦承殺害妙齡女棄屍三峽山區 14:482020/03/18 社會 女兒向母親稱去吃宵夜 未料再見面剩下屍體 22:502020/03/18 社會 社會熱門新聞 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 曾獲優良教師 校長猥褻學生遭收押 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 叫綽號爆發口角 國中生失手剌死同學 - 社會 華映破產有玄機 林郭文艷被傳訊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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