楊貴媚近日錄《阮三个》全新第二季外景實境節目，不會游泳的她，終於願意挑戰人生第一次的溯溪跳水活動，聊起這次溯溪經驗，她開心表示：「我們家人一定不相信，因為我其實是一個怕水的人，我都敢跳了相信大家一定都敢跳；對我來說體力是累的，但心情是愉快的，好像對自己還滿有成就感的。」

范少勳與索艾克兩人順勢對老闆娘楊貴媚提出「見習休假」的提議，最後選定露營風格的民宿觀摩學習，一開始提到露營楊貴媚還不大願意，還想起以前營地環境設備不足以及野生蚊蟲侵擾等不好經驗，爾後楊貴媚大聊這次的經驗，「能跟一群朋友一起走出戶外，做一些對我來說是從來沒有做過的事，我覺得很開心，而且你可以看到這些坐在辦公室的人，他們可以手牽手一起溯溪，走過很困難的地方，那是很開心的。」

該節目安插一趟兩天一夜的自肥員工旅遊，索艾克一度不敢相信製作單位會如此佛心，很怕這一切都是製作單位的陰謀，可能下一秒又會被叫去替園區內的住客料理餐點，最後是真的讓他們開心度假。

(中時 )