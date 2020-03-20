叫綽號爆發口角 國中生失手剌死同學 19:262020/03/20 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 水里鄉國中生當街剌死對方，南投縣刑警大隊鑑識人員到場蒐證。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣水里鄉驚傳少年衝突釀命案，劉姓、李姓國中學生，放學後在市區買飲料時，疑因李姓學生叫劉姓學生的綽號，引發對方不滿因而拿出美工刀威嚇！ 雙方因而發生衝突，後來，劉姓學生怒擲美工刀，竟然射中李姓學生左側頸動脈，當場血流如注，失去生命跡象，送醫不治。 集集警方表示，已經報請南投地檢署檢察官明天相驗，了解致命原因並且釐清案情。 (中時 ) #學生 #水里鄉 #衝突 #國中生 #美工刀 也許您會感興趣 推薦閱讀 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 【疫情下生活】開學擔心學生要隔離 現在煩惱學生不敢上課 19:472020/03/16 生活 南部某國立大學疑傳新冠肺炎病例 逾500學生不到校 11:382020/03/17 社會 詐騙集團金流債務糾紛談判衝突 槍擊1死1傷判10年6月 14:462020/03/17 社會 高科大學生會與校方並肩抗疫 50個學生粉專連線宣傳懶人包 19:052020/03/17 生活 狼師累犯僅申誡 教育局打回票 04:102020/03/18 地方新聞 保障升學權益 蘭陽盃數學賽照辦 04:102020/03/18 地方新聞 Snapask 時課問9萬條題目上線 北市學生可申請 17:472020/03/19 科技 防疫停課 學生憂學業趕不上 04:102020/03/20 生活新聞 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 12:372020/03/20 生活 社會熱門新聞 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 曾獲優良教師 校長猥褻學生遭收押 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 叫綽號爆發口角 國中生失手剌死同學 - 社會 華映破產有玄機 林郭文艷被傳訊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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