南投縣水里鄉驚傳少年衝突釀命案，劉姓、李姓國中學生，放學後在市區買飲料時，疑因李姓學生叫劉姓學生的綽號，引發對方不滿因而拿出美工刀威嚇！

雙方因而發生衝突，後來，劉姓學生怒擲美工刀，竟然射中李姓學生左側頸動脈，當場血流如注，失去生命跡象，送醫不治。

集集警方表示，已經報請南投地檢署檢察官明天相驗，了解致命原因並且釐清案情。

(中時 )