向照護機構徵用的居家檢疫就醫專車，後座多數已經改裝，可應付年長、身障與行動不便者直接坐輪椅上下車的需求。（謝瓊雲攝）

就醫專車的駕駛座後方還將再加裝壓克力版，分隔前座與後座空間，避免密閉空間傳播風險。（謝瓊雲攝）

就醫專車上須隨時備妥75％防疫酒精、拋棄式紙巾和口罩，在居家檢疫者每次下車後就需進行前座、後座與專車內外手部頻繁接觸位置的擦拭消毒。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎全台累計確診135人，居家檢疫人數暴增，彰化縣徵用社福長照機構車輛，整備成檢疫者就醫專車；目前已盤點出8部車、並徵求到7名勇夫擔任專車駕駛，已完成教育訓練，將在加裝壓克力隔板與SOP演練後，正式上路待命。

根據中央最新規定，將回溯追蹤3月5日至14日自歐洲入境民眾，須主動通報各縣市鄉鎮區公所，再統計由民政處匯報中央；19日起入境者需進行居家檢疫14天。彰化縣政府統計，17日新增80人、18日有19人，19日更多達142人。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣並無防疫小黃，採取分流方式，新冠肺炎確診與疑似個案將由119救護車載送。至於居家檢疫對象，因不能任意出門趴趴走，更不能搭乘交通工具，緊急就醫需求一樣由119救護車運送，一般就醫需求則向衛生局申請核准後，派就醫專車協助接駁。

1名專車駕駛表示，衛生局2月起就低調詢問，但專車將被長期徵用，不能作其他用途，縣內機構普遍意願不高；徵用車輛前座將與後座已大片壓克力板隔開，並免密閉空間傳染，每次檢疫者下車就須立刻以拋棄式紙巾沾酒精擦拭消毒，每接駁1人往返醫院就需消毒2次，駕駛除全程戴口罩，也備有防護衣。

根據了解，被徵用的專車補助每趟次來回接駁費用為690元，為一般長照接駁車車資的1.5倍，另外補貼機構每公里4元油貼，而專車駕駛，每個月薪資3.8萬元，另研擬每個月接送逾20人次，薪資調高至5萬元。

(中時 )