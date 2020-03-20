駿熠電20日通過執行庫藏股 19:292020/03/20 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駿熠電（3642）20日召開董事會，決議執行庫藏股，用以買回股份轉讓予員工，買回股份金額上限近1,644萬元，預訂買回期間是3月23日至5月19日止，預訂買回張數為600張，買回價格區間落在10.33至20元間，駿熠電20日收盤價15.8元，上漲7.12％，收盤價剛好落在庫藏股買回區間的中位數。 駿熠電指出，若股價低於庫藏股買回區間價格下限，仍將繼續買回。此次買回庫藏股的股數約占公司實收資本額的1.75％。 (工商 ) #駿熠電 #買回 #執行庫藏股 #買回股份 #預訂 也許您會感興趣 推薦閱讀 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 04:102020/03/16 證券．權證 光群雷執行庫藏股 股價開紅盤 10:222020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 財經 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 和勤3月20日至5月19日買回庫藏股300萬股 20:412020/03/19 財經 全新擬配息2.5元 20日實施庫藏股 22:022020/03/19 財經 股市看板－和勤精機 買回庫藏股300萬股 04:102020/03/20 證券．權證 佰鴻啟動第三度庫藏股 買回5,000張自家股票 17:112020/03/20 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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