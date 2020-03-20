駿熠電（3642）20日召開董事會，決議執行庫藏股，用以買回股份轉讓予員工，買回股份金額上限近1,644萬元，預訂買回期間是3月23日至5月19日止，預訂買回張數為600張，買回價格區間落在10.33至20元間，駿熠電20日收盤價15.8元，上漲7.12％，收盤價剛好落在庫藏股買回區間的中位數。

駿熠電指出，若股價低於庫藏股買回區間價格下限，仍將繼續買回。此次買回庫藏股的股數約占公司實收資本額的1.75％。

(工商 )