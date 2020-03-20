二極體廠敦南科技（5305）今日召開董事會並於會中通過2019年度合併財報。全球半導體市場全年度皆受到中美貿易戰的干擾，該年度111.08億元新台幣營收較前一年衰退8％，毛利率及淨利率依序為22.7％及3.07％，分別較前一年度下滑4及7個百分點；所幸在達爾科技稅前新台幣7.2億元業外獲利的挹注下，全年每股稅後盈餘達1.59元，年減43％。

敦南科技也於今日董事會議中將與台灣達爾科技股份有限公司原雙方約定的股股份轉換案轉換基準日109年4月1日及最終交易日109年5月31日期展延；基準日延至109年第四季，最後交易日則延至109年12月31日。

本股份轉換案已於3月11日獲得台灣公平會之核准，大陸市場監管局亦於2月下旬正式立案達爾科技一般件之申請；在取得所有必要主管機關核准後即可依法確定轉換基准日。敦南表示，公司取得金管會終止上市申請許可並完成所有相關程序後，於停止過戶日期間將對價款（每股NTD 42.5）直接匯入股代帳戶進行轉換。

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