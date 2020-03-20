邱勝翊、任容萱、吳岳擎等人主演的台視、八大原創戲劇《覆活》將上檔，20日主要演員邀請圈內好友們參加試映搶先看，其中與任合作過的「前男友」王傳一及李國毅均出席，但王爆料自己是用「以德抱怨」心情出席，抖出去年邀請對方來生日會竟沒有下文，讓任急的當場喊冤澄清。

特別從竹北趕來的王傳一笑說，因為疫情期間待在家裡久了，剛好出來透透氣，看完10多分鐘的片花，他對任容萱說：「長大了、成熟了，因為當時合作《聽見幸福》還是一位小女孩，現在看到本人成熟更有韻味。」

李國毅則開玩笑說自己是推掉7千萬的工作前來，令任容萱一臉不敢置信，接著她說兩人合作《我的自由年代》後，不少粉絲敲碗想再看到他們合體，「沒想到許久沒碰面的我們，居然是他來力挺試片，非常感動。」

到場藝人還有邱勝翊曾合作的搭檔鍾欣凌，兩人因《愛上巧克力》成為好友，被問到是否見過邱的現任女友鄧麗欣，鍾表示還沒見過：「剛剛私下有關心他有要成家了嗎？但他回答應該還沒那麼快，說不定明天就發喜帖。」邱在一旁搭腔：「我又不是曾之喬！」

而吳岳擎和好友江沂宸兩人聊起在「植劇場」上課的時光，從陌生到拉近彼此變熟的契機，竟然是因為許光漢，吳自爆，在上課第一天見到許時，內心湧現：「天啊，怎麼有男生帥成這樣。」然後他三不五時就跟江說：「光漢很帥。」還曾從教室聊到捷運站。

(中時 )