安心亞、卓文萱、郭彥均近日在《食尚玩家-歡樂有夠讚》分享過往戀愛事，安心亞生性浪漫，過去曾自製交往時期的戀愛寫真誌，甚至自彈自唱情歌搭配照片，做成影片送給當時男友，十足用心，不過某任男友曾在她生日當天故作冷淡，假裝忘記重要日子，讓她內心不停上演著自己是否做錯事而被如此對待的小劇場，直到她放聲大哭，男友才從冰箱拿出驚喜蛋糕，「他就開始唱生日快樂歌，然後我就邊哭邊吹生日蠟燭。」

安心亞生性浪漫，過去曾自製交往時期的戀愛寫真誌。（TVBS提供）

卓文萱分享自己其實是不太出門的宅女，一般人很難約她出門，「當男生把我約出去，而我也真的去了，那就代表『我對你有意思了』！」現在她會思考很多，諸如兩人個性、興趣是否相投，連送禮給另一半也走實用路線，並偷偷觀察男生偏好，訂製專屬於兩人的情侶手機殼。曾有任男友平時雖表現大男人，但在她生病憔悴時極盡溫柔呵護，知道她平時有胃痛毛病，還會在自己背包裡準備常備藥品，「願意跟對方溝通、願意放軟姿態去解決問題，而不是把脾氣放前面的人，就是我的理想型。」

卓文萱認為願意放軟姿態去解決問題的男人，會是她的理想型。（TVBS提供）

郭彥均談戀愛超務實，他和老婆在學生時代已開始交往，有次機車故障送修，他除了主動接送她上下班還加碼送大禮！「當時暑假有當救生員打工，我就把打工錢加之前儲蓄，學生優惠貸款買了一台機車送她。」

郭彥均趁以前有學生優惠貸款買了一台機車送女友。（TVBS提供）

(中時 )