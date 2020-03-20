中央流行疫情指揮中心20日一口氣新增27例新冠肺炎確診案例，其中第114例是一名10多歲的北部大學體育系學生，且擔任國家隊陪練員，因為跟隨球類運動國家隊前往西班牙、德國、英國等地出國比賽後返台，19日就醫住院，20日確診，同團33人都已進行居家隔離或居家檢疫。

根據了解，這名國家隊陪練員在2月16日到24日前往西班牙，隨後2月25日到3月7日轉往德國，3月8日到15日換去英國隨隊比賽，3月16到17日到法國轉機，17日返台過後，跟著國家隊接受體育署安排前往北部防疫基地，卻在18日因為頭痛、鼻塞與眼睛痛就醫。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，114例的同團成員總計33人，其中22人持續居家檢疫，因應114例確診過後，其餘屬於密切接觸者的11人改採居家隔離，可是莊人祥不願透露到底是哪種球類運動的國家隊，還待接下來是否傳出相關訊息。

(中時 )