陳時中呼籲大家理性購買，不要過度囤貨，但晚間蘇貞昌卻在臉書PO文要大家盡量買 (圖／翻攝自蘇貞昌臉書)

新冠肺炎疫情延燒，台灣連日確診數也直線上升，引爆民眾恐慌「洗劫」賣場囤貨，陳時中昨天(19日)記者會上為此呼籲民眾不要過度囤貨，但行政院長蘇貞昌卻「逆時中」，臉書PO文要大家盡量買，民眾也跟著「逆時中」，20日賣場繼續湧入大量人潮瘋搶物資。

台灣近日各大賣場爆發「喪屍潮」，貨架被一掃而空，陳時中昨天記者會上以台語「相分食有賰 相搶食無份」，強調台灣民生物資不缺，民眾不要過度囤貨，理性消費。但行政院長蘇貞昌當晚卻在臉書PO文「盡量買，貨很多」，表示政府公糧庫存有90萬噸，糧食非常足夠。更強調國內衛生紙廠六成產能就夠全台灣用，全開會賣不完。

而民眾則選擇跟隨蘇貞昌「逆時中」，今日各大賣場依舊人潮擠爆，一大早超過數百人在排隊，不少店家衛生紙早早就被買光，各個泡麵、乾糧、罐頭等貨架也幾乎全空，讓下午才前往賣場的顧客看傻眼。

(中時電子報)