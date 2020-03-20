2020台灣國際蘭展延期，為了讓蘭花農減少損失，台灣蘭花產業聯盟發展協會邀業者推出各家奇珍異花，即日起至4月5日於台南山上區台灣蘭科植物園舉辦蘭展，有200多種2000多株罕見蘭花爭豔，國際蘭展得獎名花300元就可帶回家，還有平價買一送一區，希望能藉此推廣國內蘭花市場買氣。
台灣蘭花產業聯盟發展協會2002年成立，目前有200多家業者參加，平日協會會至國外大小蘭展參展，推廣業者蘭花，拚外銷訂單，再媒合各蘭花業者供貨，協會統一出貨。
協會理事長吳柏昌表示，台灣蘭花業者實力雄厚，跟上國際潮流，培育出許多得獎品種。而目前國外流行的蘭花可分為3大類，一是有香味的蘭花，例如有牛奶香味的腋脣蘭、巧克力香味的蝴蝶蘭；還有最夯的大脣瓣的蝴蝶蘭；色彩鮮豔獨特的嘉德麗亞蘭等，這次都有展出。
吳柏昌說，以往協會每年外銷數量愈300萬株，受新冠肺炎疫情影響，蘭展延期，花農少了一個銷售管道，已開的花賣不出去，外銷訂單幾乎腰斬，而且飛機航班不斷取消，花運不出去，運費也不斷調漲。
新冠肺炎疫情蔓延，遊客往郊外踏青，位於山上花園水道博物館附近的蘭科植物園散客也增加。吳柏昌說，為了幫花農找商機，協會邀十多家業者推出特色蘭花，於蘭科植物園舉辦蘭展，不僅有平時較少見的外銷品種，多種國際蘭展得獎名花300元就買得到。
此次蘭覽不但免費入園，園裡還有許多稀有的蘭花植栽，現場有餐廳可用餐、喝咖啡，還可預約盆栽DIY、押花體驗，非常適合親子出遊，吳柏昌希望遊客走訪水道博物館之餘，也能順遊蘭園，一起體驗蘭花之美。
(中時 )
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