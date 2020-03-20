科學家藉由IBM高峰超級電腦研發新冠病毒治療藥物

新冠病毒肺炎正在全球迅速擴散，世界各國正加速研製治療的特效藥與疫苗。據美國有線電視新聞網(CNN)報導，由 IBM 集團研發、配備AI人工智慧能力的超級電腦高峰(Summit)，已經分析了數千種藥品配方，並辨識出其中77種可能有效的新冠病毒藥物成分。

CNN指出，研發新型冠狀病毒藥物已經是現階段科學家面臨的最大挑戰，而且隨著疫情快速擴大，藥物研發的速度必須加快。這也是目前全球速度最快的超級電腦參與新冠病毒藥物研究最主要的目標。科學家形容說，以人工智慧電腦辨識藥物功能，是開發新冠病毒藥物的重要步驟，有助研發對抗這種病毒的有效疫苗。

目前研發的藥品配方(顯示為灰色)可遮蔽新冠病毒的突刺蛋白(青色)，讓它無法感染人類細胞受體ACE2(紫色)。（圖／美國橡樹嶺國家實驗室）

報導說，配備有人工智慧的IBM Summit超級電腦模擬了數千種藥物配方，分析哪些合成藥物可以有效阻止病毒感染人類細胞，目前超級電腦已辨識出其中的77種，這些藥物資訊也增加了新冠病毒疫苗研發的希望。

CNN表示，美國橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)的研究人員在國際化學學會開放式論文預印網(ChemRxiv)上發表了他們最新的研究成果。

IBM高峰超級電腦會是美國能源部於2014年委託IBM建造，它是目前全球運行速度最快的超級電腦，其主要功能是解決全世界所共同遭遇的重大問題。它有200個每秒浮點運算(petaflops)能力，這意味著它的計算速度是每秒200萬億次，其運算能力相當於一般筆記型電腦的100萬倍。

高峰超級電腦位於美國田納西州的橡樹嶺國家實驗室內，它在先前的多項研究中已確定導致阿茲海默症的腦細胞系統模式，也分析出鴉片類藥物成癮特徵的基因，同時還用氣候大規模數據的模擬並預測了極端氣候的出現。

(中時電子報)