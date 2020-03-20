大同集團旗下的中華映管公司，去年宣告破產暗藏玄機，引發工會提告，台北地檢署20日依違反《證券交易法》傳訊大同董事長林郭文艷，並提訊正在服刑的前董座林蔚山、前財務長汪志成、總經理林盛昌。

華映有近2000名員工領不到薪水，工會因此提告，認為華映拿台灣的收益去保證大陸華映的獲利，隱匿重要資訊拖垮華映。

(中時 )