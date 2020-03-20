華映破產有玄機 林郭文艷被傳訊 19:362020/03/20 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華映破產有玄機，北檢傳訊林郭文艷。（本報資料照 ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同集團旗下的中華映管公司，去年宣告破產暗藏玄機，引發工會提告，台北地檢署20日依違反《證券交易法》傳訊大同董事長林郭文艷，並提訊正在服刑的前董座林蔚山、前財務長汪志成、總經理林盛昌。 華映有近2000名員工領不到薪水，工會因此提告，認為華映拿台灣的收益去保證大陸華映的獲利，隱匿重要資訊拖垮華映。 (中時 ) #華映 #大同 #工會 #破產 #傳訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 連2震！宜蘭大同鄉16：10規模3.6地震 最大震度4級 16:522020/03/16 生活 星座專家警告！獅子座本周小心破產 19:162020/03/16 娛樂 宜蘭縣大同鄉 20：08規模3.3地震 最大震度4級 20:382020/03/16 生活 台鐵超前部署！ 1500名司機員自發性不出國 12:312020/03/17 生活 航空業 5月底前恐掀破產潮 20:502020/03/17 財經 川普救經濟 擬砸8,500億美元 04:102020/03/18 全球財經 LINE可聲控！即日起支援Google 助理發送／讀取訊息 10:032020/03/18 科技 防疫特輯》你挺台灣 我們挺你 大同3C與醫同守護家園 18:112020/03/18 生活 共體時艱！ 機師工會同意華航延後發1億飛安獎金 13:202020/03/20 生活 獨》華航現金流發薪到九月沒問題 謝世謙：無薪假是最後選擇 13:182020/03/20 生活 社會熱門新聞 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 曾獲優良教師 校長猥褻學生遭收押 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 叫綽號爆發口角 國中生失手剌死同學 - 社會 華映破產有玄機 林郭文艷被傳訊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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