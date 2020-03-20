近日新冠肺炎境外移入案例不斷擴大，今（20）指揮中心宣布右有27名新增確診案例，目前確診數達135例，死亡2例，共28例解除。不過國內卻出現首起西班牙留學生群聚感染，指揮中心公布最新採檢結果，與3例確診者同系的28名學生中，採檢的34位中，27人一採陰性、1人陽性，6人檢驗中，這起留學生群聚感染增至4例。

3名留學生個案是赴西班牙留學的同系所學生，分別為第58、64、80案，中央流行疫情指揮中心監測組長周志浩表示，目前掌握到在此西班牙學系就讀的台灣學生有62人，若與確診個案同班者回國，將一一採檢，其餘不同班者居家檢疫14天。

案58為一名北部20多歲女性，今年1月至西班牙就學，3月12日體溫偏高，13日返台時，經發燒篩檢站採檢送驗，15日確診新冠肺炎。

案64為北部20多歲男性，去年8月底至西班牙就學，因得知就讀學校有確診個案，與同校家人、同學一同返台，3月12日入境。男子14日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢症狀，15日至醫院就醫並採檢通報，於16日確診。

案80為20多歲女性，2月3日至3月12日曾去西班牙就學，3月16日身體無力等，3月17日就醫，18日確診新冠肺炎。

今天27人採陰性、1人陽性，6人檢驗中，這起留學生群聚也增至4例。由於全原採檢尚未結束，這起西班牙留學生的群聚感染可能再度擴大，目前同校62人已返台，已採檢28人，讓剩下的同班同學也在挫咧等。

(中時電子報)