台中市環保局表示，《生煤管制自治條例》由市議會依法制定，2016年公布，已生效施行4年，期間針對相關汙染源，環保局依此規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告條例無效，時間點令人質疑。

市議員李中表示，發放中火機組使用許可證，是屬於市政府權限，中央沒有資格來發使用許可證，市府先前撤銷2張使用許可證，另外8張許可證給予延期，台中市議會所訂定的生煤管理自治條例，明訂沒有新發許可證條件。

李中強調，市議會不願修改現行自治條例，因此台電這2張被作廢的使用許可證，將面臨中央政府宣布「2張中火機組撤照作廢」，市議會不同意延期，即目前中火2台機組已被作廢

，又沒有辦理延期，理論上，如果中火繼續使用2部機組，中火還是處在違法階段，中央與地方陷入法律戰的僵局。

市議員楊正中怒嗆中央，現在連許可證的展期，地方只有同意的份，不可以說NO，既然現在地方可加嚴的權力被剝奪殆盡，為何還要地方去背書？未來台中市空氣汙染的問題，中央應負起最大的責任。

行政院宣告台中管制生煤自治條例部分條文無效，市長盧秀燕指出，之前市府依法撤銷2張中火機組執照，行政院也護航中火，強制恢復中火2部機組執照，等於同意中火10部機組火力全開，行政院視法律如無物，阻撓地方改善空汙的努力，和近700萬名中部民眾健康作對。

(中時 )