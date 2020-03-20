而其中有名學生則是使用相機「反擊」各家媒體，拍下他們正在進行拍攝的過程，除了在人行道上一排攝影機之外，也有人為了取得更好的角度，甚至跑到分隔島上進行拍攝，而他表示在拍攝時遭到嗆聲，被罵「拍啥小，素質好差。」

這名高中生在匿名論壇上PO文表示，「不只有肺炎會殺人，我們是停課當校的學生，這陣子穿著外套要忍受多少歧視，你們追了一篇新聞寫了一篇報導，換來的是世俗對我們的銳利眼光，病會好但外人對我們的觀感很難改變，病毒恐怖！某些媒體更恐怖。」

而本刊記者獨家採訪到了這名學生，希望能用另一個角度來看這次的事情，其實19日時目前仍在學校上學的同學們也是屬於「受害者」，因為一位同學出國旅遊，結果到現在全校因為都暴露在可能被感染的危險之中，然後社會輿論、媒體又在進行另一種的傷害。

媒體最早在該校出現第一例確診時，就已經前往進行拍攝，從媒體畫面當中可以相當明確的找出究竟是那些學校，這名學生表示，「最近只要穿著制服、外套在搭乘大眾交通運輸工具的時候，都會被其他人投以異樣眼光，甚至是刻意避開後在一旁竊竊私語。」而且不只是只有他遭到如此對待，身旁還有許多同學也都遇到類似狀況，甚至被補習班下令不能去。

也因此在該校有第二例確診學生之後，媒體再次前往拍攝時，這名學生拿起了自己的相機進行「反擊」，反過來拍攝這些給與「壓力」的人，並在社群軟體上PO文表示，「長大不要當記者，沒有人想生病、沒有人想停課，整個台灣都覺得學校裡面的人都有病，只能希望疫情趕快結束。」

這名學生在社群軟體PO文時情緒明顯感到很激動，不過他表示，「其實當下知道學校要停課的時候，很擔心自己是否也會遭到新冠肺炎感染，而看到外面在蹲點的記者，也很擔心會被外界輿論給貼標籤。」

或許這位學生發文的措辭是衝動了一些，不過在擔心自己是否會遭到感染、被外界貼標籤的情緒下，似乎也是能夠被理解的一件事情，而這種情況也呼應了中央流行中心指揮官陳時中不公布確診者資料的選擇。

當社會大眾明顯知道「是誰」確診得病之後，可能有意無意就幫這些人在心中默默貼上標籤，這名發文學生也表示，原本在學校有人確診之前，認為公布公開確診者資訊好像沒什麼差別，不過現在光是被知道是哪間學校停課之後，就有如此多的情況產生，也開始認為不公開確診者資料是正確的決定。

而目前這些學生都在進行自主身體健康管理，學校預計要停課到3月27日，只能希望他們不要再傳出有確診者的消息，這位學生最後也鄭重表示，希望能夠藉著自己這次的發文，造成更多影響，讓整個社會可以對此類事件產生更多反思。

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(中時電子報)