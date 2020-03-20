新冠肺炎應該是目前討論度最高的話題，而在不能公布確診者資料的情況下，導致外界的好奇心更加強烈，紛紛在探聽本次停課的高中是哪一間，同時在媒體強烈希望能報導真相的情況下，是否會讓這些也屬於「受害者」的同校高中生，承受到不應該屬於他們的壓力。

其中有位林同學在個人的社群軟體上展開了反擊，表示「不只肺炎會殺人」，希望媒體及外界能夠多尊重他們一點，該篇貼文在短短一天內就有超過1.6萬人案讚，並有許多人轉發，這對粉絲人數原本僅700人左右的他，是相當不可思議的狀況，而本刊也特別訪問到這位同學，希望能另一邊的角度來看這次事件。

中央流行疫情指揮中心18日公布我國單日一口氣就新增了23起確診病例，主要都是境外移入居多，而指揮官陳時中也呼籲大家，沒有必要就別出國，不過北市有名高中生（案59）在疫情還沒有爆發時，就前往希臘遊玩，但回國後不幸感染新冠肺炎，遭到許多輿論撻伐。

這名高中生在1月中旬時就跟著家人前往希臘旅遊，一直到3月5日才會到台灣，而也就是因為這樣，才引起許多人討論，有人認為在這個時間出國玩，時間還長達近2個月，實在非常不應該。

不過也有認識案59的人在網路論壇Dcard幫忙抱屈，原PO表示「案59在一月中旬出國，而3月5日回國時，政府也沒有對希臘做出旅遊警示，因此當時根本不需要進行居家檢疫。」當時政府為希臘「標注」旅遊警示的時間點是3月11日。

也因此案59在回國後也就依照原本的方式繼續生活，直到3月12日才出現喉嚨痛，3月13日因出現咳嗽、流鼻水等症狀就醫治療，3月15日時確診，當時中央疫情指揮中心研判該案例是在回台7天內出現症狀，所以判斷為境外感染機率較高。

而中央流行疫情中心表示，案59一共有66名密切接觸者，主要是家人、朋友、同班同學及老師，而19日的案103及20日的案130也都是案59的同班同學，也因此該高中自3月20至3月27全校停課。

而這也是首個學校因為校內出現2名新冠肺炎確診病例因而停課的狀況，如此重大的新聞做為媒體當然是不能放過，雖然沒有公布是哪一間學校停課，但坊間都已經傳得沸沸揚揚。

也因此19日時許多媒體到了現場去拍攝資料照片，不過一排人架著攝影機、拿著相機對著人拍，就算是身心靈都足夠成熟的大人都有可能感到不舒服，更遑論這些年紀剛滿甚至不到18歲的高中生們。

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(中時電子報)