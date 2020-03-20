東元集團董事長邱純枝今（20）日首度主持線上法說會表示，東元今年會在既有的機電、自動化暨智能系統、能源暨工程及家電等四大事業成長，東元大陸廠受新冠肺炎疫情影響，復工後，花1～2周才恢復正常生產，台灣電工廠順利補位，越南廠也幫了很大的忙，從各地回傳接單及營收並未受太多影響，東元涵蓋產業比較多元化，生產又是工業財，沒有立即顯著影響，目前沒打算下修今年成長目標。

東元總經理連昭志指出，油價下跌會影響石油開採，油價下跌影響最大是上游，東元在北美取單集中在石油業中游而非上游。不過大陸最大民營石化集團並未減少投資，東元還成功取單人民幣千萬元，今年交貨，貢獻今年營收。廈門市政府為振興經濟，準備加碼投資人民幣1千億元，用在基礎建設上，也帶動東元大小馬達銷售。

連昭志指稱，東元切入離岸風電、太陽能發電及儲能系統等綠能產業，擴增智能大樓、智能城市及網路資料中心（IDC）商機，全年取單超過新台幣百億元，今年也會對營收有所貢獻。

連昭志指出，東元之前就到印度設小馬達廠，主要供應印度國內市場需求，這次與日本三井商社攜手合資，要在班加羅爾設馬達廠，主要生產工業用馬達及電動車馬達，預計今年六月動工興建，未來仍需觀察全球新冠肺炎疫情所產生的影響。

東元表示，東元今年資本支出，用在生產線維護約6億元，南港生技中心及印度案開始興建，今年資本支出約14億元，因應疫情變化，業務拓展還會有資本支出。

東元今日也在法說會正式宣布，啟動活化新莊廠及江松大樓兩起家的土地資產，其中新莊廠土地37,263平方米，透過工業區立體化及都市更新獎勵，規畫科技廠房占七成，工業區民營化聚焦在科技、ICT、AI等產業，商業辦公大樓三成，包括6棟廠辦及1棟23層樓商辦。東元強調，東元除申請都更獎勵之外，新北市政府鼓勵發展IOT產業而給予獎勵，東元會爭取最高的容積率。除新莊廠外，另一起家的松江路大樓基地827平方米，東元持有57％，會依據危老及老舊建築物專業進行開發為21層樓商業辦公大樓，樓地板面積會增加4～5成。兩資產活化案，今年都會進行規畫。

法人詢問東元有買回無庫藏股計畫，邱純枝指出，東元維持強勁現金部位，因應未來營運發展，加上東元計畫開發新莊廠及松江大樓土地，東元未作此規畫。

(工商 )