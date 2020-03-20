新北市瑞芳一名簡姓男子於104年12月為了撿拾河床上的螃蟹誘捕籠，因觸摸漏電路燈桿遭電死，基隆地院審理後，認定設置該路燈電桿的瑞芳區公所未盡管理及維護，需負擔80％過失責任，依國賠法，判瑞芳區公所須賠償簡妻與簡男的2個兒子各新台幣64萬元，合計192萬元。

判決書指出，年約63歲的簡姓男子在騎經瑞芳區瑞濱路時，欲至河床上撿拾螃蟹誘捕籠，於是下車跨越路電燈桿旁鐵欄杆後，但因一隻手觸摸燈桿固定架，另一隻手抓白鐵護欄杆而形成通路不幸觸電身亡。

簡妻及簡男的2個兒子認為，新北市瑞芳區公所因管理疏失，未善盡維修責任，導致簡男觸電死亡，因而提出國家賠償，向瑞芳區公所求償共300萬元。

法官根據鑑定報告書，認定簡男的死因為路燈桿漏電所致，瑞芳區公所管理顯有欠缺，但法官也認為，設置鐵欄杆目的是為了避免民眾翻越而下至水面捕魚或戲水，簡男有怠於避免、減少損害的情形，仍須負擔20％的過失責任。

法院審酌3名原告財產及收入等因素後，認為精神損害賠償各80萬元為適當，因簡男與瑞芳區公所各需負擔20％和80％過失責任，依國家賠償法判瑞芳區公所要賠償簡妻和簡男的2個兒子各64萬元，全案可上訴。

(中時 )