為因應工廠輔導法實行上路，台南市經發局成立單一窗口，在「全面納管、就地輔導」原則下，採取既有低污染未登記工廠納管、臨時工廠換特定工廠、既有中高污染輔導轉型、遷廠或關廠、新增工廠停止供水、供電及拆除等分級分類管理方式，有效的管理及改善台南市未登記工廠。

經發局長陳凱凌說，因應工廠輔導法施行，市府相關單位亦成立聯審小組協助未登記工廠業者配合政府政策，依環保、消防、公安、水利等法規完成改善，同時預計於4月初成立輔導團，辦理15場說明會，協助未登記工廠及臨時登記工廠業者申請納管或特定工廠登記。

經發局表示，業者申請納管須同時滿足下列3項基本條件，方能申請納管。1.2106年5月19日前已從事物品製造、加工，且申請時仍持續中。2.屬經濟部公告之低汙染事業範圍內產業。3.為非屬公告不宜設立工廠地區。

申請納管受理時間在施行之日起2年內，3年內提送改善計畫，如廠商對特定工廠登記申請有相關問題，可撥打台南市特定工廠登記諮詢專線06-6370968。

(中時 )