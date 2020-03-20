土地銀行為因應市場利率水準及銀行資金狀況，調整存款牌告利率，自3月23日起實施。

本次存款利率調整如下：

(一)「一般」定期性存款各天期機動利率均調降，調降幅度均為0.25～0.295個百分點。

(二)「一般」定期性存款各天期固定利率均調降，調降幅度為0.23～0.3個百分點。

(三)活期存款利率：由0.08％調降為0.05％，調降幅度為0.03個百分點。

(四)活期儲蓄存款利率：由0.2％調降為0.15％，調降幅度為0.05個百分點。

(五)薪資轉帳活期儲蓄存款利率由0.26％調降為0.18％，調降幅度為0.08個百分點。

(六)證券戶活期儲蓄存款利率：由0.02％調降為0.005％，調降幅度為0.015個百分點。

二、「大額」定期性存款各天期機動、固定利率均調降，其中機動利率調降幅度為0.05～0.095個百分點，固定利率調降幅度為0.05～0.095個百分點。

(工商 )