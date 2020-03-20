隨著台灣邁入高齡化社會，退休生活是現代人非常重要的課題。合作金庫銀行繼獲金融業以房養老(幸福滿袋)最佳消費金融獎後，更因運用信託機制為安養機構與高齡長者提供一站購足之樂齡安養整合服務，獲得台灣傑出金融業務菁業獎「最佳信託金融獎」殊榮。現在合庫銀行將此項服務再升級，推出全新的「悠遊御璽樂活卡」，讓客戶不僅生活上不用煩惱如何選擇優良商家，在消費上也能省下許多開銷。

合庫銀行樂活卡，是為樂活族群量身打造的信用卡，卡面以貓頭鷹當主角，象徵智慧，吉祥，它也是台灣原住民的守護神，日文諧音富酷樂，意味人生要能遠離金錢壓力，追求快樂，過得富足，酷炫，快樂。

樂活卡推出許多專屬優惠，並結合了悠遊卡功能，鼓勵卡友多搭乘大眾運輸工具減少碳排放量，且採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，能夠降低對環境的衝擊，可說是實用與環保兼具的卡片。

樂活客戶單筆最高10％回饋，再享各項健康禮遇。

◎國內消費1％(無上限)：一般消費0.5％+電子帳單0.5％，1％回饋在手

◎指定加碼5％(每月上限300元)：指定有機餐飲、醫材藥局、台鐵高鐵消費再享5％

◎樂活加碼3％(每月上限300元)：安養信託委託人1.5％+幸福滿袋(以房養老)者1.5％

◎環保加碼1％(每月上限100元)：合庫人壽網路投保當月0.5％+台灣Pay當筆0.5％

樂活卡的強項在於指定加碼，合作的有機餐飲、醫材藥局、台鐵高鐵三個通路中，只要綁定電子帳單，就能享有6％起跳的優惠，此卡也非常適合常去養生餐飲消費的卡友，或是搭乘台鐵高鐵的通勤族，可以省錢又享優惠。

更厲害的是合庫安養信託委託人、幸福滿袋(以房養老)者，且於合庫人壽官網投保人，台灣Pay當月在指定通路消費就能享有最高10％的回饋；此外，還可享有樂活特店專屬折扣，非常適合樂活族群持有。

現在申辦合作金庫樂活卡，全新戶於核卡45天內，一般消費達2,999元且有一筆自動加值，即可享「500元刷卡金」或「市價2,250元的Hedgren防盜錄功能肩背包」好禮二選一。本款肩背包限量1,000組，先刷先選。

若是合庫安養信託或是幸福滿袋的客戶，在8月31日前持樂活卡一般消費累積達9,999元，還有機會獲得「陸寶樂享杯」1組，限量750組。

(工商 )