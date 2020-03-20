受惠中國大陸市場營運貢獻度增加，台泥（1101）2019年稅後淨利242.11億元，再創歷史新高，EPS 4.43元；董事會在昨（20）日也通過，今年將配發2.5元現金股利、0.5元股票股利。

而為激勵員工士氣及提升員工向心力，董事會昨日也通過，將執行庫藏股。預計從3月23日開始，到5月22止，從集中交易市場買回800萬股，買回區間價格為25.9元至61.95元。

在大陸當地政府執行供給側改革、錯峰生產等政策，以調控水泥供給；以及中美貿戰，大陸為刺激內需市場，加強增加推動基礎建設工程，來增加水泥的需求，因此，台泥2019年大陸市場的營運呈「量增、價漲」的格局，大陸市場的獲利創下西進以來的高峰。

至於在國內，政府持續推動前瞻計畫，加上中美貿戰後，台商回流，科技廠辦工程建案增加，台灣的水泥市場也是呈現近5年來的榮景。

台泥轉投資的電力事業，2019年也在生產原料之一的煤炭價格下跌，政府收電價格上漲下，有比較大的成長幅度。

根據台泥公布的2019年財報顯示，在大陸水泥價格上漲，國內水泥市場景氣穩增長，轉投資事業營運成長下，當年的營業毛利率達29.25％，比2018年的26.95％，提升了2.29個百分點。2019年整體的稅後淨利242.11億元，也比前年成長了14.3％。

對於2020年的營運展望；台泥指出，中國大陸水泥市場今年以來，受到新冠肺炎疫情的干擾，台泥主要營業區域所在的華南、西南地區的發貨量確實減少；不過，隨著3月當地復工率的提升、水泥價格的回穩，大陸水泥市場的營運已漸恢復穩定，預期，第二季後即有機會回到成長軌道。

台泥認為，大陸新冠肺炎疫情漸消，加上當地政府對供需調控政策持續進行，又增加基建工程來加速消費市場景氣的提升，因此，今年大陸市場的營運還是屬於審慎樂觀的。

至於國內市場，台泥預期，在疫情趨緩後，相關的政府工程及民間建築仍會持續增加，因此，國內的營運也是「穩增長」的。

(工商 )