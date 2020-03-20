馬來西亞18日展開為期14天的「封國」策略對抗新冠肺炎疫情，許多大馬藝人紛紛力挺，包括張智成、方泂鑌（阿鑌）、方炯鎵、車志立（車子）及傅健穎等人20日呼籲民眾「少外出、不聚會」，不要囤積過多民生用品，將資源留給有需要的人！而今天剛從台灣返回大馬的黃明志，則見證兩地機場空蕩蕩，「感覺隨時有喪屍會突然跑出來」！

方泂鑌及弟弟方炯鎵住在檳城，封國前已備齊物資，準備14天待在家長期抗戰；阿鑌說：「這段期間超市每天都會開、會補貨，無需搶購、囤積。」他居家防疫順便幫家裡的貓狗理髮、拍寫真照，也利用空拍機探查路上車潮狀況，「比較麻煩的是我喜歡登山運動，但目前登山道路受管制不開放，只能在家裡運動」！方炯鎵也趁這幾天專心研究料理，「檳城路上沒什麼人，但大賣場還是有開，前天一堆人擠到大賣場買東西，昨天空空的，但還是有補貨，情況並沒有很糟」。

阿鑌幫家裡的愛犬「理髮」。（藝人提供）

方炯鎵配合防疫措施，專心在家研究料理。（藝人提供）

張智成日前出現喉嚨痛、流鼻水症狀，幸好只是上呼吸道感染沒有發燒，這幾天在社群網站分享家人料理的美食，張智成感性說：「小時候，我家是一個沒水沒電的大木屋，收音機是用電池的，夜裡點蠟燭看爸爸和哥哥下棋。如今我們在自己的住處都有自己的空間，大或小都好，有網路和手機，想一想這樣的我們，是不是已經很幸福！」

張智成在IG發文報平安。（翻攝IG）

傅健穎結束台灣宣傳行程後返回大馬，封國前已買足食材及用品，「疫情和消息傳得太快，大家在緊急時還是有一點恐慌，的確很多人忙著採購」。她的爸爸媽媽在老家很想念女兒，每天都通3次電話，「畢竟我們一個半月沒見面了，我也很想家，但為了家人的安全，我還是留在吉隆坡居家隔離」。

傅健穎呼籲大家配合防疫。（藝人提供）

車志立住在位於吉隆坡附近的雪蘭蒐州蒲種，同樣呼籲大家勿囤積：「我家這邊滿多人瘋狂搶購乾糧屯放家裡，泡麵一箱一箱抱，整個超市掃空，其實我覺得沒有必要，夠用就好。」車子趁這段時間錄歌唱影片陪伴大家，希望傳達更多正能量，「我想比較困擾的是老闆們吧，我們這邊是規定員工不能上班，但老闆還要付工資」。

車志立趁這段時間唱歌錄影片陪粉絲一起度過。（藝人提供）

今一早搭機飛回馬來西亞的黃明志，在機上全程配戴口罩，他說：「馬來西亞開始封國了，回到家要作14天的自主隔離、居家防疫，趁這個時間好好思考下半年的計劃，現在網路無國界，仍然有很多工作再進行中並沒有中斷。」透露四月將推出新歌。

黃明志今早搭機回大馬。（翻攝IG）

(中時 )