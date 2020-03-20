國泰航空20日宣布，與旗下港龍航空將於4月及5月削減96％客運量，因新冠肺炎疫情大流行及多國政府為應對疫情實施旅遊限制，讓旅遊需求嚴重下滑。

據路透報導，國泰航空表示，公司之前已公布4到5月將營運極少數的基本客運航班，而貨機航班運力則不受影響，但集團能否維持這些基本客運航班，將取決於全球各地政府是否將實施更多旅行限制，這將進一步影響客運需求。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，全球航空業現正面對空前嚴峻的挑戰，公司必須採取艱難但果斷的措施，多國實施旅遊限制已讓他們的顧客出遊愈加困難，需求急劇下滑，迫不得已大幅削減客運運力。

國泰航空將營運各每周三航班往返香港及12個目的地，包括倫敦（希斯洛）、洛杉磯、溫哥華、東京（成田）、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及雪梨；港龍航空則將營運各每周三航班前往北京、上海（浦東）和吉隆坡這三個航點。

不過，林紹波指出，集團的貨機航空維持不變，並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力，滿足貨運客戶需求。

國泰航空稍早預期，今年上半年業績重大虧損，疫情對業務影響難料何時能改善。

此外，國泰航空持股100％的廉航香港快運（HK Express）也宣佈，將於3月23日至4月30日期間暫停所有航班營運，公司將密切留意疫情發展，計畫5月1日恢復航班營運，香港快運表示，疫情發展至今其25條亞洲航線當中，有23條航線逾2千個航段已經取消。

(旺報 )