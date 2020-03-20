台南市一民黃姓攤商自七股區騎乘機車欲至佳里區銀行存錢時，不慎遺失新台幣13萬元，卻不知在哪個路段掉的，台南市警察局佳里分局員警李建漢逐一調閱監視器，細看2個多小時終於發現在佳里某路段一名自小客貨車駕駛把錢撿走，最後順利追回黃姓攤商遺失金錢。

佳里分局佳里派出所警員李建漢9日接獲報案，黃姓民眾稱自七股區騎乘機車欲至佳里區銀行存錢時，不慎遺失新台幣13萬元。

由於黃姓攤商不知確切掉落位置，李建漢依黃經過路、時段，沿線逐一調閱警局及民間監視器過濾往來車輛。

歷經2個多小時細心監看，李建漢終於發現黃姓攤商騎乘機車行經佳里區建南里時，後方有位自小客貨車駕駛舉動異常，接續調閱附近多支監視器後，發現該自小客貨車駕駛拾獲並占為己有，通知該車主到案說明，順利追回金錢，並依侵占遺失物行為送辦。

黃姓攤商遺失鉅款後遍尋不著、心急如焚，所幸警方協助尋回，令他欣喜萬分，特感謝警方的辛勞。佳里分局長斯儀仙特利用分局主管會報機會表揚李建漢，並提醒民眾，如拾獲他人遺失物，應依法交由警方處理，切勿違法據為己有。

(中時 )