吳汶芳將於23日迎接30歲生日，唱片公司同事們貼心準備素食大餐，為2年前開始吃鍋邊素的吳汶芳慶生！她去年二月進行人生首度的朝聖之旅，從葡萄牙一路腳行到西班牙，約走了300公里，今年受到新冠肺炎疫情影響，本來計畫好的法國朝聖之路健行，只能無疾而終。

吳汶芳熱愛戶外活動，去年用健行的方式從葡萄牙出發，踏上天主教朝聖之路，挺進西班牙聖地牙哥，她和朋友用雙腳完成11天的旅程，相當有成就感。提起這趟旅行，同事虧她當時被西班牙小鮮肉言語「勾引」，卻毫無所覺，她羞回：「無福消受啦，當天已走了20幾公里，一心只想睡覺！」

吳汶芳笑說：「現在回想起來，對方滿有許光漢的感覺！」西班牙「許光漢」對吳汶芳頗有好感，還主動告知自己飯店住幾號房，但不解風情的她，竟沒感應到對方愛慕，活生生「浪費」一個帥哥。這趟旅行令吳汶芳難忘，「雖然走到全身酸痛、滿腳水泡，但還是要完成每天的腳程」。對於即將三十而立，她許願疫情消失，大家平安健康，希望今年順利推出新專輯。

吳汶芳即將迎接30歲生日。（福茂提供）

(中時 )