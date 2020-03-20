新冠肺炎疫情擴散，台灣前後也限制醫護人員、公務員出境，但疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳遭爆2個醫師兒子在本月跑去美國遊玩，對此張上淳解釋並未違反規定，新聞傳至PTT後，不少鄉民紛紛嘲諷：「當初罵里長的人怎麼都不見了」。

張上淳遭爆2個醫師兒在本月4日、14日分別赴美遊玩，但由於上個月政府就針對醫護人員出國做出限制，加上近日疫情持續擴大，許多確診者都是出遊返國人士，引起不少人質疑。

對此張上淳表示，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

PTT八卦版鄉民看到後，紛紛嘲諷：「顏色對了什麼都對了」、「罵里長的人怎麼都不見了」、「綠衛兵出征土耳其旅團可不是這樣說」、「綠蟑螂又被自已爸媽打死了XD」、「1450人呢？跑去哪了」、「綠共矛頭又打自己人 怎麼彎 教我」、「雙標仔再開槍會打到自己人」、「台派蟑螂腦袋要打結了」、「幫台南公務員QQ」、「里長真的很可憐」。

(中時電子報)